Polisin eski eş takıntısı pes dedirtti: Attığı her adımı kameralarla izlemiş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polisin eski eş takıntısı pes dedirtti: Attığı her adımı kameralarla izlemiş

Polisin eski eş takıntısı pes dedirtti: Attığı her adımı kameralarla izlemiş
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD’nin Florida eyaletinde bir polis memurunun, ayrıldığı eşinin aracını otomatik plaka tanıma kameraları üzerinden yüzlerce kez takip ettiği ortaya çıktı. Christopher Goodson’ın eski eşinin aracını yaklaşık 21 ay boyunca 717 kez sorguladığı belirlenirken, polis memuru tutuklandı.

ABD'nin Florida eyaletinde bir polis memurunun, ayrıldığı eşinin aracını otomatik plaka tanıma kameraları üzerinden yüzlerce kez takip ettiği ortaya çıktı. Haines City Polis Departmanı'nda görev yapan 31 yaşındaki Christopher Anthony Goodson'ın, eski eşinin aracını Flock kamera sisteminden 717 kez sorguladığı belirlendi. Goodson tutuklanırken hakkında iki ayrı suçlama yöneltildi.

ESKİ EŞİNİ KAMERALARDAN TAKİP ETTİ

Olay, Haines City Polis Departmanı'nın Goodson'ın Flock kamera sistemini kişisel amaçlarla kullandığından şüphelenmesi üzerine başlatılan soruşturmayla ortaya çıktı.

Mahkeme kayıtlarına göre Goodson, eski eşinin plaka bilgisini 1 Eylül 2024 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında 717 kez sisteme girdi. Sorguların bir bölümünün görev sırasında, bir bölümünün ise görev dışında gerçekleştirildiği belirlendi.

Polisin eski eş takıntısı pes dedirtti: Attığı her adımı kameralarla izlemiş

ARAMALARA SAHTE GEREKÇELER GİRDİ

Soruşturma kapsamında Goodson'ın sisteme yaptığı aramalarda trafik ihlali, uyuşturucu, hırsızlık, saldırı ve yol öfkesi gibi farklı gerekçeler kullandığı tespit edildi.

Ancak polis, eski eşinin herhangi bir suç soruşturmasının içinde olmadığını ve aracının da herhangi bir suçla bağlantısının bulunmadığını belirledi.

En yoğun takip dönemlerinden birinin Eylül 2025 olduğu ortaya çıktı. Goodson'ın yalnızca bu ay içerisinde eski eşinin aracını 280 kez sorguladığı kaydedildi. Ağustos ayında 86, ekimde 72, kasımda 104 ve aralıkta 68 sorgu yaptığı belirlendi.

“ÇOCUKLARIMI TAKİP EDİYORDUM” DEDİ

Goodson, soruşturma sırasında amirine, Flock sistemini eski eşinin yanında bulunan çocuklarının konumunu takip etmek amacıyla kullandığını söyledi.

Ancak yetkililer, eski eşinin herhangi bir suç soruşturmasıyla bağlantısının bulunmadığını belirledi. Goodson'ın ayrıca polis departmanına ait bilgisayar ve cep telefonu üzerinden de sisteme eriştiği aktarıldı.

TUTUKLANDI, İDARİ İZNE ÇIKARILDI

Goodson, 11 Ağustos'ta tutuklandı. Hakkında bilgisayar sistemlerine ve elektronik cihazlara yönelik suçlar kapsamında bir suçlama ile resmi görevi kötüye kullanma suçlaması yöneltildi. Polis memuru tutuklanmasının ardından ücretli idari izne çıkarıldı.

Haines City Polis Şefi Isaac Jackson, kolluk kuvvetlerine ait sistemlerin kişisel amaçlarla kullanılmasına müsamaha gösterilmeyeceğini açıkladı. Departmanın, benzer sistemlerin yalnızca yasal amaçlarla kullanılmasını sağlamak için ek denetim önlemleri alacağı bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik Kamerası, Florida, Polis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika ABD Polisin eski eş takıntısı pes dedirtti: Attığı her adımı kameralarla izlemiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de tonlarca nükleer madde bulundu Suriye'de tonlarca nükleer madde bulundu
Arif Ahmet Denizolgun’un mezarının açılacağını duyan cemaat mensupları Karacaahmet Mezarlığı’nda toplandı Arif Ahmet Denizolgun'un mezarının açılacağını duyan cemaat mensupları Karacaahmet Mezarlığı'nda toplandı
Gaziantep’te milletvekiline bıçaklı saldırının perde arkası: “Atanamayınca saldırdı“ iddiası Gaziantep'te milletvekiline bıçaklı saldırının perde arkası: "Atanamayınca saldırdı" iddiası
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’den Melih Meriç’e saldırı sonrası ilk açıklama Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den Melih Meriç'e saldırı sonrası ilk açıklama
Trabzon’da emniyet müdürlüğünün bahçesine İHA düştü Trabzon'da emniyet müdürlüğünün bahçesine İHA düştü
Sivasspor’da yetişen Yunus Emre Konak’tan Brenford’a 5 yıllık imza Sivasspor'da yetişen Yunus Emre Konak'tan Brenford'a 5 yıllık imza
Melih Meriç’e bıçaklı saldırıda bulunan Seydi Ahmet Keleş’in 27 suç kaydının olduğu ortaya çıktı Melih Meriç'e bıçaklı saldırıda bulunan Seydi Ahmet Keleş'in 27 suç kaydının olduğu ortaya çıktı
Önce Galatasaray formasını imzaladı, ardından transferini açıkladı Cimbom’a geliyor Önce Galatasaray formasını imzaladı, ardından transferini açıkladı! Cimbom'a geliyor
Fenerbahçe’nin efsanesi Kalinic, basketbolu bıraktı Fenerbahçe'nin efsanesi Kalinic, basketbolu bıraktı
3 aydır tutuklu bulunan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi 3 aydır tutuklu bulunan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi

19:07
Bitcoin 70 bin dolara yaklaştı: İşte yükselişin nedeni
Bitcoin 70 bin dolara yaklaştı: İşte yükselişin nedeni
18:55
Saçını örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu
Saçını örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu
18:21
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş’in ifadesi ortaya çıktı
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş'in ifadesi ortaya çıktı
17:56
İstanbul’da deprem mi oldu Vatandaşlar Kandilli’nin sitesine akın etti
İstanbul'da deprem mi oldu? Vatandaşlar Kandilli'nin sitesine akın etti
17:10
Elektrik faturalarına dev zam mı yapılıyor DMM’den açıklama geldi
Elektrik faturalarına dev zam mı yapılıyor? DMM'den açıklama geldi
17:08
Bakan Gürlek duyurdu Artık davalar yıllarca sürmeyecek, rehber yayımlandı
Bakan Gürlek duyurdu! Artık davalar yıllarca sürmeyecek, rehber yayımlandı
17:06
Richarlison Süper Lig devini bekliyor Şampiyonlar Ligi faktörü devrede
Richarlison Süper Lig devini bekliyor! Şampiyonlar Ligi faktörü devrede
16:48
Anlaştı bile Fenerbahçe’de yüzüne bakılmayan isim Barcelona’ya hayırlı olsun
Anlaştı bile! Fenerbahçe'de yüzüne bakılmayan isim Barcelona'ya hayırlı olsun
16:40
ABD’nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
16:23
Karısını kurt sanıp öldürdü İşte o koca için verilen karar
Karısını kurt sanıp öldürdü! İşte o koca için verilen karar
15:25
Zamanlama manidar İsrail Genelkurmay Başkanı işgal altındaki Suriye topraklarında
Zamanlama manidar! İsrail Genelkurmay Başkanı işgal altındaki Suriye topraklarında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 19:52:27. #7.13#
SON DAKİKA: Polisin eski eş takıntısı pes dedirtti: Attığı her adımı kameralarla izlemiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.