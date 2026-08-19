Polisin eski eş takıntısı pes dedirtti: Attığı her adımı kameralarla izlemiş

ABD'nin Florida eyaletinde bir polis memurunun, ayrıldığı eşinin aracını otomatik plaka tanıma kameraları üzerinden yüzlerce kez takip ettiği ortaya çıktı. Haines City Polis Departmanı'nda görev yapan 31 yaşındaki Christopher Anthony Goodson'ın, eski eşinin aracını Flock kamera sisteminden 717 kez sorguladığı belirlendi. Goodson tutuklanırken hakkında iki ayrı suçlama yöneltildi.

ESKİ EŞİNİ KAMERALARDAN TAKİP ETTİ

Olay, Haines City Polis Departmanı'nın Goodson'ın Flock kamera sistemini kişisel amaçlarla kullandığından şüphelenmesi üzerine başlatılan soruşturmayla ortaya çıktı.

Mahkeme kayıtlarına göre Goodson, eski eşinin plaka bilgisini 1 Eylül 2024 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında 717 kez sisteme girdi. Sorguların bir bölümünün görev sırasında, bir bölümünün ise görev dışında gerçekleştirildiği belirlendi.

ARAMALARA SAHTE GEREKÇELER GİRDİ

Soruşturma kapsamında Goodson'ın sisteme yaptığı aramalarda trafik ihlali, uyuşturucu, hırsızlık, saldırı ve yol öfkesi gibi farklı gerekçeler kullandığı tespit edildi.

Ancak polis, eski eşinin herhangi bir suç soruşturmasının içinde olmadığını ve aracının da herhangi bir suçla bağlantısının bulunmadığını belirledi.

En yoğun takip dönemlerinden birinin Eylül 2025 olduğu ortaya çıktı. Goodson'ın yalnızca bu ay içerisinde eski eşinin aracını 280 kez sorguladığı kaydedildi. Ağustos ayında 86, ekimde 72, kasımda 104 ve aralıkta 68 sorgu yaptığı belirlendi.

“ÇOCUKLARIMI TAKİP EDİYORDUM” DEDİ

Goodson, soruşturma sırasında amirine, Flock sistemini eski eşinin yanında bulunan çocuklarının konumunu takip etmek amacıyla kullandığını söyledi.

Ancak yetkililer, eski eşinin herhangi bir suç soruşturmasıyla bağlantısının bulunmadığını belirledi. Goodson'ın ayrıca polis departmanına ait bilgisayar ve cep telefonu üzerinden de sisteme eriştiği aktarıldı.

TUTUKLANDI, İDARİ İZNE ÇIKARILDI

Goodson, 11 Ağustos'ta tutuklandı. Hakkında bilgisayar sistemlerine ve elektronik cihazlara yönelik suçlar kapsamında bir suçlama ile resmi görevi kötüye kullanma suçlaması yöneltildi. Polis memuru tutuklanmasının ardından ücretli idari izne çıkarıldı.

Haines City Polis Şefi Isaac Jackson, kolluk kuvvetlerine ait sistemlerin kişisel amaçlarla kullanılmasına müsamaha gösterilmeyeceğini açıkladı. Departmanın, benzer sistemlerin yalnızca yasal amaçlarla kullanılmasını sağlamak için ek denetim önlemleri alacağı bildirildi.