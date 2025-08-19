Çinli Vatandaşa Silah ve Cephane Kaçakçılığından 8 Yıl Hapis - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çinli Vatandaşa Silah ve Cephane Kaçakçılığından 8 Yıl Hapis

19.08.2025 21:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Güney Kore'ye saldırıda kullanılmak üzere Kuzey Kore'ye silah gönderen Çinli Shenghua Wen'i hapse mahkum etti.

LOS ABD'nin California eyaletinde Güney Kore'ye "ani bir saldırıda" kullanılmak üzere Kuzey Kore'ye silah ve cephane gönderdiğini itiraf eden Çin vatandaşı 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Los Angeles Bölge Mahkemesinden yapılan açıklamada, ABD'ye 2012'de öğrenci vizesi ile gelen ve daha sonra ülkede yasa dışı olarak kalmaya devam eden 42 yaşındaki Shenghua Wen isimli Çin vatandaşı hakkında karar verildiği belirtildi.

Wen'in daha önce Güney Kore'ye "ani bir saldırıda" kullanılmak üzere Kuzey Kore'ye silah ve cephane gönderdiğini itiraf ettiğinin vurgulandığı açıklamada, Wen'in "yasa dışı ve yabancı bir ülkenin ajanı olarak hareket etmek" de dahil çeşitli suçlardan 8 yıl hapse çarptırıldığı aktarıldı.

ABD'de hazırlanan iddianameye göre, Wen daha önce ABD'li yetkililere verdiği ifadede, kendisinin ABD'ye gelmeden önce Çin'deki büyükelçilikte Kuzey Koreli yetkililer ile görüştüğünü ve bu yetkililerin kendisinden Kuzey Kore hükümetine silah tahsis etmesini istediğini söyledi.

Wen, operasyonlarını yürütebilmek ve 2023'te federal silah lisansı alabilmek için Texsas'ta 150 bin dolara bir iş yeri satın aldı. Bunu iş ortağının adına kaydettirdi. Wen, Texsas'ta satın aldığı silahları kağıt üzerinde buzdolabı ve kamera parçaları gibi göstererek, California'ya getirdi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Wen'in Los Angeles'taki evine yaptığı baskında çok sayıda silah, cephanelik, kimyasal tehdit tespit cihazı gibi parçalar buldu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, California, Kuzey Kore, Güney Kore, Güvenlik, Politika, Mahkum, Mahkum, Güncel, Hukuk, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Vatandaşa Silah ve Cephane Kaçakçılığından 8 Yıl Hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Hakim Ziyech Süper Lig’e dönüyor Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor
7 maç sonunda kalemini kırdı Acun Ilıcalı’nın takımında Sürpriz ayrılık 7 maç sonunda kalemini kırdı! Acun Ilıcalı'nın takımında Sürpriz ayrılık
Beyaz Saray’daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Araç sahipleri dikkat Resmi Gazete’de yayımlandı, artık zorunlu olacak Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu olacak
“İşsizlik yok, iş beğenmezlik var“ sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde "İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde
Devrilen ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti Devrilen ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Tekmeler yumruklar havada uçuştu Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü
Hadise’den dikkat çeken paylaşım: Masanın üstünde meydan okudu Hadise'den dikkat çeken paylaşım: Masanın üstünde meydan okudu
Bankalar faiz oranlarını güncelledi İşte 2 milyon TL’nin aylık getirisi Bankalar faiz oranlarını güncelledi! İşte 2 milyon TL'nin aylık getirisi

20:53
Adalet Bakanlığı’ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
21:27
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 22:02:44. #7.12#
SON DAKİKA: Çinli Vatandaşa Silah ve Cephane Kaçakçılığından 8 Yıl Hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.