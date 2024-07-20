Çinli yapay zeka devi iFLYTEK, Hong Kong'ta uluslararası merkez kuracak - Son Dakika
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Çinli yapay zeka devi iFLYTEK, Hong Kong'ta uluslararası merkez kuracak

Çinli yapay zeka devi iFLYTEK, Hong Kong\'ta uluslararası merkez kuracak

Çin'in yapay zeka ve akıllı konuşma devi iFLYTEK, Hong Kong'un önde gelen merkezi Cyberport'ta uluslararası bir merkez kurarak yerel yapay zeka ekosisteminin oluşumuna yardımcı olacak. iFLYTEK ve bağlı şirketi iFLYHEALTH, önümüzdeki beş yıl içinde Hong Kong'a 400 milyon Hong Kong doları yatırım yapacak ve bir uluslararası merkez, bir uluslararası iş merkezi, bir uluslararası Ar-Ge merkezi, bir uluslararası ticaret ve sermaye yönetim platformu kurmayı planlıyor. Ayrıca iFLYHEALTH, Cyberport'ta medikal sağlıkla yapay zekayı entegre eden bir uluslararası araştırma enstitüsü kuracak.

20.07.2024 11:44
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HONG KONG, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in yapay zeka ve akıllı konuşma devi iFLYTEK ve bağlı şirketi iFLYHEALTH, uluslararası merkezlerini Hong Kong'un önde gelen merkezi Cyberport'ta kurarak yerel yapay zeka ekosisteminin oluşumuna yardımcı olacak.

Cyberport, Cuma günü yaptığı basın açıklamasında, "iFLYTEK ve iFLYHEALTH, önümüzdeki beş yıl içinde Hong Kong'a 400 milyon Hong Kong doları (51,22 milyon ABD doları) yatırımda bulunarak bir uluslararası merkez, bir uluslararası iş merkezi, bir uluslararası araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) merkezi, bir uluslararası ticaret ve sermaye yönetim platform kurmayı ve Ar-Ge ve dış piyasa genişletmesini ileriye götürecek 150 kişilik bir ekip oluşturmayı ve on binlerce geliştiriciyle bir yapay zeka ekosistemi inşa etmeyi planlıyor" dedi.

Açıklamada iFLYHEALTH'in Cyberport'ta medikal sağlıkla yapay zekayı entegre eden en yeni teknoloji araştırmalarına odaklanan bir uluslararası araştırma enstitüsü kuracağı da belirtildi.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) yönetiminin inovasyon, teknoloji ve sanayiden sorumlu sekreteri Sun Dong imza töreninde yaptığı konuşmada HKSAR yönetiminin, Hong Kong'un inovasyon ve teknoloji gelişimini her zaman güçlü şekilde desteklediğini ve yönetimin avantajları olan teknoloji sektörlerinin gelişiminde odak noktasının yapay zeka ile yaşam ve sağlık teknolojisi olduğunu söyledi.

Sun, Hong Kong'un yurtiçi ve yurtdışından iFLYTEK, SenseTime ve Cisco gibi çok sayıda önde gelen işletmeyi ve yüzlerce büyük yapay zeka işletmesini kendine çektiğini ve Hong Kong'da bir yapay zeka ekosisteminin şekil almakta olduğunu sözlerine ekledi.

Hong Kong Cyberport Yönetim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Simon Chan Sai-ming, iFLYTEK'in katılımının Hong Kong'un yapay zeka ekosistemindeki yeni bir dönüm noktası olduğunu belirterek bunun Hong Kong'un yapay zeka sektörünün yanı sıra ilgili ürün ve teknolojilerin ticarileşmesini daha da artırarak hem yurtiçi hem de yurtdışından yapay zeka yatırımlarını çekeceğine inandığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Hong Kong, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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