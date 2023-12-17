Çinli yetkililer düşük sıcaklık ve kar afetlerini ele aldı

BEİJİNG, 17 Aralık (Xinhua) -- Çinli yetkililer Cumartesi günü yapılan istişare toplantısında düşük sıcaklık, yağmur, kar ve donma koşullarının yol açtığı afetlerin önlenmesi ve bunlara müdahale edilmesi konularını ele aldı.

Çin Ulusal Afet Önleme, Azaltma ve Yardım Komisyonu Ofisi ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığı tarafından organize edilen toplantıya, ilgili departmanlar ile eyaletlerden yetkililer katıldı.

Toplantıda düşük sıcaklık, yağmur, kar ve donma koşullarının yol açtığı afetlerin bazı bölgelerde yüksek afet riskine ve insanların geçim kaynakları üzerinde büyük etkilere yol açtığı belirtilirken, soğuk hava dalgasının yaygın olarak devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

Toplantıda, izleme ve uyarıların güçlendirilmesi ve hava değişikliklerine yakından dikkat edilmesi için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantıda ayrıca ulaşım ağları ve elektrik şebekelerinin güvenli ve sorunsuz şekilde çalışmasının sağlanması, kurtarma güçlerinin ve kaynaklarının optimize edilmesi, ayrıca kömür, elektrik, petrol ve doğalgaz tedarik kapasitelerinin arttırılması çağrısında bulunuldu.