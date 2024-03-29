Çinli yetkililer, Pakistan'daki terör saldırısının soruşturmasına katılmak üzere ülkeye geldi

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Pakistan'da 5 Çin vatandaşının hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Çinli yetkililerden oluşan ekip, saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmaya katılmak üzere Pakistan'a geldi.

Pakistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada saldırıyla ilgili sürdürülen soruşturmanın detaylarına yer verildi.

Açıklamada, Çinli yetkililerden oluşan heyetin, 5'i Çin vatandaşı olmak üzere 6 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili soruşturmaya katılmak üzere Pakistan'a geldiği ve heyete soruşturmanın gidişatı hakkında bilgi verildiği kaydedildi.

Olay

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinde Çinli şirketler tarafından yürütülen Dasu Hidroelektrik Santrali'nin inşaatında çalışan Çinli mühendisleri ve işçileri taşıyan araç konvoyuna düzenlenen saldırıda 5'i Çinli, biri Pakistanlı 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırı, son bir haftada Pakistan'da Çin'in yürüttüğü projelere yönelik üçüncü eylem oldu. Geçen hafta Belucistan eyaletinde bir hava üssü ve bir limana saldırılar düzenlenmişti.

Temmuz 2021'de Dasu Hidroelektrik Santrali projesini hedef alan intihar saldırısında da 9 Çin vatandaşı hayatını kaybetmişti.