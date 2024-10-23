Cinsel İstismar Davasında Tanık Hakkında Suç Duyurusu - Son Dakika
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Cinsel İstismar Davasında Tanık Hakkında Suç Duyurusu

Cinsel İstismar Davasında Tanık Hakkında Suç Duyurusu

Antalya'da zihinsel engelli K.V.'ye cinsel istismardan tutuklanan Polat'ın tanığı hakkında suç duyurusu.

23.10.2024 13:00
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ANTALYA'nın Kepez ilçesinde yan komşusunun zihinsel engelli kızı K.V.'ye (16), cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan Ecder Tayfun Polat'ın (48) duruşmaya getirdiği tanık O.S. hakkında, mağdur çocuğun beyanı üzerine suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Olay, 22 Ağustos günü Kepez ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım işiyle uğraşan Gürcistan uyruklu T.V. (35) ve oto tamirci dükkanında çalışan eşi M.T. (54) işteyken, iddiaya göre komşuları kaportacı Ecder Tayfun Polat çiftin evine gitti. Baba M.T., Polat'ın binanın elektrik şaltelini indirdiğini ileri sürerek, zihinsel engelli kızı K.V.'yi alıp, kendi iş yerine götürdüğünü söyledi. Mağdur çocuğun ifadelerine göre Polat, burada çocuğa istismarda bulundu. Çocuğun durumu anlatması üzerine ailesi, Polat'tan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Polat tutuklandı.

YARGILAMA BAŞLADI

'Nitelikli cinsel istismar', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 'Cinsel taciz' ve 'Tehdit' ile suçlanan sanık Ecder Tayfun Polat'ın yargılanmasına, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Çocuğun yaşının küçük olması ve babası tarafından vekalet çıkartılamadığı gerekçesiyle Antalya Barosu'nun K.V. için atadığı avukat da duruşmada yer aldı. Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nin davaya müdahil olma talebi, suçtan doğrudan zarar görmediği gerekçesiyle reddedildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile mağdurun annesinin davaya katılma talepleri ise kabul edildi.

TANIK HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Mahkeme heyeti, sanık Ecder Tayfun Polat'ın duruşmaya getirdiği tanık O.S. hakkında, mağdur K.V.'nin beyanı üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, mağdur çocuğun akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevkine hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

Mağdurun annesinin avukatı Tolga Alp Kocaoğlu, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmanın ertelendiğini belirterek, "Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nin davaya katılma talebi, suçtan doğrudan zarar görmediği neticesinde reddedildi. Bakanlık ile mağdur annenin avukatları olan ben ve Simay Kısaçam'ın katılma talepleri kabul edildi. Sanığın devam eden suç şüphesi ve yurt dışına kaçma şüphesi nedeniyle tutukluluk haline devam kararı verildi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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