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Cinsel İstismara Uğrayan Öğrenci Devlet Korumasında

Cinsel İstismara Uğrayan Öğrenci Devlet Korumasında

İçişleri Bakanı, cinsel istismara uğrayan F.A.'nın koruma altına alındığını ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.

19.10.2024 14:40
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yaptığı yayında cinsel istismara uğrayıp, çıplak videolarının çekildiğini ve 1 yıldır tehdit altında korkuyla yaşadığını söyleyerek yardım isteyen üniversite öğrencisi F.A.'nın (19) devlet korumasına alındığını duyurdu. Yerlikaya, iddialarla ilgili araştırma başlatıldığını belirtti.

Ordu Üniversitesi öğrencisi F.A., dün akşam sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, 1 yıl önce tanışıp, arkadaş olduğu 2 erkek ile yanında kız arkadaşı ile İstanbul'a gittiklerini, kulüpte alkol aldıktan sonra sızınca otel odasına götürülüp, cinsel istismara uğradığını ileri sürdü. F.A., kimliği, cüzdanı, cep telefonunun alındığını, baygın halde çıplak videolarının çekildiğini, bu videolarla tehdit edildiğini iddia etti. Kimlik bilgileri ile dolandırıcılık yapıldığını aktaran F.A., 1 yıldır tehdit altında korku ile yaşadığını anlatarak, yardım istedi.

PSİKOLOG EŞLİĞİNDE İFADESİ ALINIYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, F.A.'ya ulaşılarak, koruma altına alındığını duyurdu. Yerlikaya, "18 Ekim 2024 günü sosyal medyadan yayın yapan F.A. isimli kızımızın, Karabük ili Safranbolu ilçesinde olduğu tespit edilmiş, gece saat 23.50 sıralarında kendisiyle irtibata geçilmiştir. Karabük Valiliğimiz koordinesinde; Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile birlikte çalışılmış, kızımıza yönelik güvenlik ve koruma tedbirlerinin alınması sağlanmıştır. Kızımız devletimizin koruması altındadır. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığımızca kızımızın adliyede adli görüşme odasında psikolog eşliğinde ifadesinin alınmasına başlanılmıştır. Konuyla ilgili iddiaların detaylı araştırılması devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" dedi.

Kaynak: DHA

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