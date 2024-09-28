Cinsiyet Dönüşümü Çalıştayı Düzenlendi

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İstanbul Araştırma ve Eğitim Merkezi-Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu (İSAR-TAÇ), "Tıbbi, Dini ve Etik Boyutlarıyla Cinsiyet Dönüşümü Çalıştayı" düzenledi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Araştırmaları Merkezi'ndeki (İSAM) çalıştayda cinsiyete dair tanımlamalar, cinsiyet hoşnutsuzluğunun psikiyatrik açıdan değerlendirilmesi ve cinsiyetin felsefi, hukuki temellendirmeleri ile cinsiyet dönüşümü ele alındı.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Başkanı Prof. Dr. Murteza Bedir, açılışta yaptığı konuşmada, İSAR'ın Türkiye'de akademik dünyaya farklı bir perspektif getirmek üzere yola çıktığını belirterek, "Bunu 15-16 yıllık tarihindeki yaptığı işlerle de ortaya koydu. Geleneğimizle çağdaş dünyanın buluşması noktasında faaliyetler yapıyor. Gerek üniversite öğrencilerinin yetiştirilmesi anlamında yaptığı katkılarla gerekse araştırma merkezinin güncel konu ve sorularla ilgili çeşitli alanlarda sempozyumlar, çalışmalar düzenlemesiyle bunu yapıyor." diye konuştu.

"Bu, nesilden nesle, elden ele bir bayrak yarışı gibi devredilecek bir faaliyet"

İSAR-TAÇ Başkanı Prof. Dr. M. İhsan Karaman da 2009'ta grubun alanındaki çalışmalara başladığını, bugün itibarıyla 15. yılını tamamladığını söyledi.

Geçen 15 yılda çoğu bu salonda olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok önemli konuda toplantı, sempozyum ve çalıştay düzenlediklerini dile getiren Karaman, şunları kaydetti:

"İstikrarla bu çabayı sürdürmesi, her geçen gün ya da yıl çalışma grubuna öğrencilikten itibaren yeni ve genç isimlerin, akademisyen adaylarının, araştırmacıların katılıyor olması, toplantıların sadece burada kayda alınıp, dinlenip, tartışılıp bitmemesi için sözün uçacağı, yazının kalacağı pervasına dayanarak toplantı çıktılarının kitaplaştırılması ve bugün için 13 kadar kitaba dönüşmesi ki -dışarıda, fuayede bu kitaplar sergileniyor, oradan temin de edebilirsiniz- İSAR TAÇ Grubu'nun ülkemiz gibi birçok projenin heyecanla başlayıp akamete uğradığı, birçok hareketin, çabanın maalesef yarım kaldığı bir ülkede, bir ortamda oldukça büyük başarı kilometre taşları olarak ifade edilebilir."

Karaman, çalışmalara ilişkin, "Bu, nesilden nesle, elden ele bir bayrak yarışı gibi devredilecek bir faaliyet. Bizler hep geçiciyiz. İnşallah arkadan gelen kardeşlerimiz, genç nesil bu tür çabaları ve çalışmaları sürdürerek peşinde koştuğumuz, aramaktan yılmadığımız, yılmayacağımız hakikate bizi bir adım daha ulaştırmanın çabası içinde olacaklar." diye konuştu.

"İnsanların kafasının karışık olduğunu çok defa çok farklı örnekte görebiliyoruz"

İSAR TAÇ Grubu Sekreteri Tuncay Sandıkçı, cinsiyet dönüşümünün hem sosyal hem de tıbbi bilimlerde birçok camianın, birçok paydaşın içinde bulunduğu bir konu olduğunu dile getirdi.

Hemen herkesi ilgilendiren bir konuyu tartışmak için buraya geldiklerini belirten Sandıkçı, "Konunun teorik yanı bir yana aslında esasında klinikte de birçok belirsizliğin olduğunu, insanların kafasının karışık olduğunu çok defa çok farklı örnekte görebiliyoruz. Şahsi olarak da yaşayabiliyoruz. Ben öncelikle hocalarımıza, İSAM'a, İSAR'a, İSAR Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu hocalarımıza böyle bir imkanı bize sundukları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Etkinlik, "Benliğin Fenomenolojisi ve Cinsel Kimlik", "Cinsiyet Geçiş Sürecinin Psikiyatrik Açıdan İncelenmesi", "Felsefi ve Kelami Bir Mesele Olarak Cinsiyet", "Küçüğün Rızası Bağlamında Geri Döndürülemez Tıbbi Müdahaleler", "Cinsiyet Disforili Gençlerde Ergenliği Baskılama" gibi başlıklı oturumlar ve soru cevap bölümleriyle devam etti.

Programa psikiyatristler, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ile çok sayıda akademisyen ve araştırmacı katıldı.