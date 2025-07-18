Cip Refüjde Mahsur Kaldı

AVCILAR'da oturduğu siteden çıkan sürücü, yolunu kısaltmak için cipiyle refüjü aşmaya çalışınca mahsur kaldı. Dört tekeri de havada kalan araç, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Olay, Tahtakale Mahallesi Ispartakule Lilyum Sokak'taki sitenin giriş kapısı yakınlarında meydana geldi. Siteden çıkan sürücü, bulunduğu yönden karşı şeride geçerek yolu kısaltmak istedi. Bunun için refüjü aşmaya çalışan sürücünün cipi, orta alana çıktığında alt kısmı zemine oturdu. Dört tekerleği de havada kalan cip hareket edemedi. Gaza basmasına rağmen lastikleri yere temas etmediği için cip yerinden kurtaramayan sürücünün yardımına çevredekiler koştu. Lastiklerin altına kalas yerleştirilerek araç bulunduğu yerden çıkarıldı. Cipin refüjde askıda kaldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.