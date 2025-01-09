Cipte 5 Iraklının öldürülmesi davasında gerekçeli karar: Sanıklar birbirinden haberdar

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MARDİN'de, Irak uyruklu 5 kişinin cipte silahla öldürülmesine ilişkin görülen davada tutuklu sanıklar Abdullah Kaplan ile Faris Akseven'in 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldığı kararın gerekçesi açıklandı. Kararda, "Olayda sanıklar Kaplan ve Akseven'in birlikte hareket ettikleri, takip ve öldürme sırasında birbirlerinden haberdar oldukları, eylemlerinin aynı amaca yöneldiği dikkate alındığında birlikte suç işleme kararına sahip oldukları ve suçun işlenişi üzerinde birlikte hakimiyet kurdukları belirlendi" denildi.

Olay, 19 Ocak 2023'te Uluslararası İpekyolu'nun Artuklu ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Diyarbakır'a gitmek için Irak'ın Duhok kentinden yola çıkan, içerisinde akraba olan 5 kişinin bulunduğu cipi durduran başka bir araçtaki şüpheliler, kurşun yağdırıp, kaçtı. Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63), Abdullah Saleh Mustafa (69), Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45), hayatını kaybetti. Cenazeler, işlemlerin ardından Irak'a götürülerek defnedildi. Jandarmanın yaptığı çalışmayla kamera kayıtlarından, olaya karıştıkları tespit edilen Murat Yiğit, Faris Akseven ve Abdullah Kaplan, evlerine yapılan baskınla yakalandı. Daha sonra şüphelilere silahları temin ettiği belirlenen İbrahim Doğan da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Murat Yiğit, İbrahim Doğan ve 18 yaşın altındaki Ç.B., daha sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ

Mardin 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 7'nci duruşması, 14 Kasım 2024'te görüldü. Duruşmada savcılık, daha önce sunduğu mütalaasını tekrar ederek, Abdullah Kaplan ve Faris Akseven hakkında 'Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme', 'Gece vakti yağma, birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçlarından ayrı ayrı 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Mütalaada, tutuksuz yargılanan Ç.B. hakkında 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', İbrahim Doğan hakkında 'İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma' suçundan cezalandırılması istendi. Olayda kullanılan aracın sahibi olan ve kiralama işi yapan Murat Yiğit hakkında ise 'Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme' ve 'Gece vakti yağma, birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçlarından beraati talep edildi.

2 SANIĞA 5'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İLE 16 YIL 6'ŞAR AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti Abdullah Kaplan ve Faris Akseven hakkında 'Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme' suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 'Gece vakti yağma, birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçundan 15 yıl, 'Ateşli silah bulundurma' suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Tutuksuz yargılanan İbrahim Doğan'ın ise 'Seri muhakemeye tutulduğu' gerekçesiyle dosyasının ayrılmasına, Murat Yiğit'in beraatına karar verildi. Ç.B. hakkında da 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 ay 20 gün hapis cezası verilerek, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı verildi.

LASTİĞİNİN PATLADIĞINA DAİR EL İŞARETİ YAPIP, CİPİ YOL KENARINA ÇEKMEYİ SAĞLAMIŞLAR

Mahkeme, kararın gerekçesini açıkladı. Sanıklar Kaplan ve Akseven'in 18 Ocak 2023'te saat 23.50 sıralarında dinlenme tesisinden çıkış yapan, içerisinde Hındreen Abdullah Salih, Waheda Haedar Jasim, Abdullah Saleh Mustafa, Chiman Shaheen Khalid ve Ahmed Jalaladeen İbrahim'in bulunduğu cipi 40 dakika takip ettikleri belirtilen kararda, daha sonra maktullerin bulunduğu cipe yaklaştıkları, lastiğin patladığına dair el işareti yaparak cipi yol kenarına çekmeyi sağladıkları ifade edildi. Gerekçeli kararda, sanıkların tabanca ile öldürdükleri maktullerin üzerini aradıktan sonra 350 lirayı alıp olay yerini terk ettikleri kaydedildi. Termal kamera görüntü inceleme tutanağının da yer aldığı kararda, 18 Ocak 2023'te 23.55 sıralarında D-400 kara yolu Güneyli yol ayrımına gelmeden iki aracın arka arkaya yolun sağında durduklarının görüldüğü ifade edildi. Tutanakta, şu ifadelere yer verildi:

"Arkada bulunan aracın kapılarının açık olduğu, öndeki araçtan bir kişinin koşarak arkada bulunan aracın arka kısmına doğru geldiği, elinde çanta gibi bir malzeme olduğu, çanta ya da poşet olduğu tahmin edilen malzemeyi ağzına koyduğu ve aracın sağ arkasında bulunan ikinci kişiyle yol üstünde yatmakta olan bir kişiyi yerde sürükleyerek aracın arka kısmına yol kenarına doğru getirdiği belirlenmiştir. 2 kişinin yaklaşık 10 saniye kadar sürükleyerek getirdikleri kişinin üzerinde bir şeyler aradıkları, sonra birinin kendi aracına doğru koşarak gittiği ve tekrar geri geldiği, diğer kişinin aynı yerde eğilmiş vaziyette bir şeyler yaptığı görülmüştür. Kendi aracına koşarak gelen kişinin kapıları açık olan aracın ön ve arka kısmında bir şeyler aradığı, yolun kenarına doğru bir malzeme attığı, aracın ön ve arka kısmına doğru hareketlerinin görüldüğü için araçta bir şeyler aradığı değerlendirilmiştir. Sürükleyerek getirilen kişinin yanında çömelen ikinci kişinin daha sonra kalkarak aracın ön ve arkasına doğru hareketlendiği (bir şeyler arar gibi), bir kişinin koşarak önde şoför yerine oturduğu, aracın içerisinde bir müddet daha oyalandıktan sonra arkadan kamyon geldiğini fark etmesine müteakip elinde bir malzeme ile koşarak geldikleri aracın sağ kısmına oturduğu ve aracın Kızıltepe ilçesi istikametine doğru hareket ettiğinin görüldüğü, diğer aracın kapılarının açık yolun sağında durduğu tespit edildi."

'TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİNİN KOŞULLARININ OLUŞMADIĞINA KANAAT GETİRİLMİŞTİR'

Gerekçeli kararda, Artuklu Jandarma Oğuz Karakol Komutanlığının tutanağı ile suçta kullanılan tabancanın tutuksuz sanık Ç.B.'nin üzerinde ele geçirildiği belirtilerek, şöyle denildi;

"Olayda sanıklar Kaplan ve Akseven'in birlikte hareket ettikleri, takip ve öldürme sırasında birbirlerinden haberdar oldukları, eylemlerinin aynı amaca yöneldiği dikkate alındığında birlikte suç işleme kararına sahip oldukları ve suçun işlenişi üzerinde birlikte hakimiyet kurdukları belirlendi. Böylece aktif eylemi bulunan sanıkların 'Kasten öldürme' ve 'Nitelikli yağma' suçunu TCK'nın 37/1'inci maddesinde yer aldığı haliyle 'iştirak' içinde gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır. Sanıkların kastının öldürmeye yönelik olduğu ve kasten öldürme suçunun manevi unsurunun gerçekleşeceği konusunda tereddüt yoktur. Sanıkların tabanca ile maktullerin hayati bölgelerine yakın mesafeden ateş etmeleri 'Kasten öldürme' suçunun maddi unsuruna vücut verdiği sabittir. Olayda ayrı ayrı 'Kasten öldürme' suçunun oluştuğu değerlendirilmiştir. Olayda kullanılan tabancayı sanıkların, tutuksuz sanık İbrahim D.'den satın aldığı ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçunu oluşturduğuna kanaat getirilmiştir. Hem silah hem de fişek bulundurmaları da bir teşdit (bir suçun cezasının bazı nedenlerle ağırlaştırılması) sebebi olarak değerlendirilmiştir. Sanıkların pişmanlığını gösteren davranışlarının mahkeme heyetince gözlemlenmediği için takdiri indirim nedenlerinin koşullarının oluşmadığına kanaat getirilmiştir."