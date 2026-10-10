Çıralı\'da kum zambağı sayısı arttı, koparmanın cezası 669 bin 245 lira oldu

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Çıralı Sahili'nde deniz kaplumbağalarına yönelik koruma çalışmaları kapsamında alınan bazı önlemler, kum zambağı sayısını da ciddi oranda artırdı. Önceden sayıları birkaç olan kum zambakları önlemler sayesinde sahilin büyük kısmına yayıldı.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan canlılar arasında kabul edilen caretta caretta kaplumbağalarının üreme alanları arasındaki Çıralı'da alınan önlemler sayesinde kum zambağı (Pancratium maritimum) sayısında da artış gözlendi. Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğü ile Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi arasında yapılan protokolle deniz kaplumbağası koruma ve izleme çalışmaları sayesinde geçen yıllarda sayıları 3-5'i geçmeyen kum zambakları, son 3 yılda neredeyse tüm sahile yayıldı. Özellikle plajın araç trafiğine kapatılması kum zambaklarının sahildeki sayılarının artmasını sağladı. Öte yandan bu yıl kum zambaklarını koparmak, soğanını sökmek veya doğal yaşam alanına (kumullara) zarar vermenin cezası ise 669 bin 245 lira oldu.

'HER TARAF KUM ZAMBAĞI'

Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habib Altınkaya, "2026 yılı deniz kaplumbağası sezonunu bitirmiş bulunmaktayız. Deniz kaplumbağasını koruyarak sahildeki kumcul bitkileri de koruduğumuzu gördük. Bu yıl öbek öbek kum zambakları açtı. Kumdaki diğer bitki türleri de bu korumadan faydalanarak sayıları arttı. Şu anda her taraf kum zambağı olmaya başladı. Bu koruma çalışmasının doğaya ve çevreye çok büyük katkısı olduğunu düşünüyoruz. Bize destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.