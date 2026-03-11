Ciroda Yüzde 35,8 Artış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ciroda Yüzde 35,8 Artış

Ciroda Yüzde 35,8 Artış
11.03.2026 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK, Ocak 2026'da sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde ciro artışını açıkladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam cironun yıllık yüzde 35,8, aylık yüzde 2,6 arttığını açıkladı.

TÜİK, Ocak 2026 dönemine ilişkin ciro ve ticaret satış hacim endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ocak ayında yıllık yüzde 35,8 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; ocak ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 30, inşaat ciro endeksi yüzde 34, ticaret ciro endeksi yüzde 39,4, hizmet ciro endeksi yüzde 33,8 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, ocak ayında aylık yüzde 2,6 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Ocak ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,3 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 4,4 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 3,6 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 2,1 arttı.

TİCARET SATIŞ HACMİ YILLIK YÜZDE 7,6 ARTTI

Ticaret satış hacmi 2026 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 13,6 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 1,5 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 18,8 arttı. Ticaret satış hacmi 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,4 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 1,6 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,4 arttı.

Kaynak: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ciroda Yüzde 35,8 Artış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor
E-Nabız’a bomba özellik geldi Eczane eczane gezmek sona eriyor E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
“Kürtler tetikçi değildir“ diyen Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt "Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
Yer: Rize Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı Yer: Rize! Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı
Maçın hakemine ’’Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız’’ diyerek tepki gösterdi Maçın hakemine ''Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız'' diyerek tepki gösterdi
Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı

11:40
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
11:24
İlber Ortaylı’dan kötü haber Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
İlber Ortaylı'dan kötü haber! Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
10:57
Malatya’ya kurulacak Partiot’lar geldi İşte ilk görüntüler
Malatya'ya kurulacak Partiot'lar geldi! İşte ilk görüntüler
10:38
Yine gergin başladı İBB davasının 3. gününde “el sallama“ krizi
Yine gergin başladı! İBB davasının 3. gününde "el sallama" krizi
10:12
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar Bakanlık affetmedi
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi
10:11
İlk kez ortaya çıktı ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü
İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 12:06:10. #7.13#
SON DAKİKA: Ciroda Yüzde 35,8 Artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.