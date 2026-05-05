Çiseli Şelalesi\'nde Bahar Güzellikleri

Ordu'da son günlerdeki yağışlar ve yüksek kesimlerdeki karın erimesine bağlı debisi artan Çiseli Şelalesi'nde güzel görüntüler ortaya çıktı.

Altınordu ilçesine bağlı Karaoluk Mahallesi'ndeki şelale, her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor.

Doğa turizmi açısından bölgenin önemli yerleri arasında bulunan şelale, ilkbaharda karların erimesiyle adeta yeniden canlandı.

Bahar yağmurlarıyla birleşen kar suları, şelalenin daha gür akmasına neden oldu.

Merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Çiseli Şelalesi, doğaseverler ile fotoğraf tutkunları tarafından yıl boyunca ziyaret ediliyor.

Yağış sonrası debisi yükselen şelale dronla görüntülendi.