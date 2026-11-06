Cittaslow\'un 11\'inci sakin kenti Uzundere sonbaharda görsel güzellik sunuyor

Cittaslow'un 11'inci sakin kenti Uzundere sonbaharda görsel güzellik sunuyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cittaslow tarafından Türkiye'nin 11'inci sakin kenti seçilen Erzurum'un Uzundere ilçesi, sonbahar renklerine bürünen doğasıyla dikkati çekiyor. Yedigöller ve çevresindeki dağlık alanda ağaçların sarı, kahverengi ve yeşilin tonlarına bürünmesi fotoğrafçılara güzellik sunuyor.
Uluslararası Sakin Kentler Birliğince (Cittaslow) Türkiye'nin 11'inci sakin kenti seçilen Erzurum'un Uzundere ilçesi, sonbahar renklerine bürünen doğasıyla dikkati çekiyor.
İlçedeki Yedigöller ve çevresindeki dağlık alanda bulunan ağaçlar sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarına bürünerek güzel manzaralar oluşturdu.
Ilıman ikliminin de etkili 1140 rakımlı ilçede, ortaya çıkan eşsiz manzara fotoğrafçılara görsel güzellik sunuyor.
Kaynak: AA
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