Çıvgın Kuşu Diyarbakır'da Görüntülendi

29.03.2026 10:59
İskandinav'dan Türkiye'ye göç eden çıvgın kuşu, Diyarbakır'da beslenirken görüntülendi.

İSKANDİNAV yarımadasından Türkiye'ye kışı geçirmek üzere gelen çıvgın kuşu, Diyarbakır'daki Devegeçidi Barajı sazlıklarında beslenirken DHA ekibi tarafından görüntülendi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde nadir görülen türler arasında yer alan, batı ve kuzey bölgelerde ise daha yaygın olan çıvgın kuşu (Phylloscopus collybita), Diyarbakır'daki Devegeçidi Barajı sazlıklarında beslenirken DHA ekibi tarafından görüntülendi. İskandinav yarımadasından kışı geçirmek üzere Türkiye'ye göçtüğü belirtilen kuşun, sazlıklarda bit, sinek, sivrisinek ve tırtıl gibi türlerle beslendiği görüldü. Başı küçük ve yuvarlak, gagası kısa, bacakları ince ve siyahımsı olan çıvgın kuşunun Türkiye'nin kuzey bölgelerinde üreyen popülasyonu da bulunuyor. Türün ağırlıklı olarak İskandinav ülkelerinde yaygın olduğu biliniyor.

579 KİLOMETRELİK GÖÇ KAYDI

Türkiye'nin anonim kuşları sitesi Trakuş verilerine göre; 30 Eylül 2018'de Romanya'nın Köstence kentinde halkalanan bir çıvgın, 189 gün sonra Ankara Eymir'de yeniden yakalanırken, bu sürede 579 kilometre katettiği tespit edildi. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesine göre de düşük risk kategorisinde yer alan çıvgının küresel popülasyonunun da artış eğiliminde olduğu belirtildi.

Haber- Kamera: Hüseyin İÇLİ-Selim KAYA/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

