Çivril\'de Kaçan Maymun Yakalandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde dün ağaçta görülen ve daha sonra kaçan maymun yakalanarak koruma altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, Yakacık Mahallesi sakinlerinin desteğiyle kaçan maymunu yakaladı.

Maymun koruma altına alınırken, jandarma ekipleri sahibinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Yakacık Mahallesi'nde arıcılık yapan Tahsin Güntaş, dün kovanlarını kontrol etmek için gittiği arazideki bir ağaçta 2 maymun olduğunu fark edince durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile belediye ekiplerine bildirmişti.

Ekiplerce yakalanan maymunlardan biri koruma altına alınırken, diğerinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.