Çivril'de Kaybolan Kadının Cesedi Bulundu

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Denizli'nin Çivril ilçesinde kaybolan kadının, komşusunun bahçesinde çuval içinde cesedinin bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çarşı Mahallesi'nde ikamet eden Serpil Girgin'in (54) komşusu U.A'nın bahçesinde ölü bulunmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında diğer komşu H.Ç. ile A.D. de gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Başsavcılık açıklaması

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Girgin'in 22 Ocak'tan bu yana kayıp olduğunun eşi tarafından 26 Ocak'ta kolluk kuvvetlerine bildirilmesi üzerine Çivril Cumhuriyet Başsavcılığınca konuyla ilgili derhal soruşturma işlemlerine başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan soruşturma kapsamında maktulenin cesedi ikametine yakın bir yerde bulunmuştur. Soruşturma kapsamında şüpheliler U.A, H.Ç. ve A.D. hakkında gözaltı tedbiri uygulanmış olup, soruşturma tüm yönleriyle titiz bir şekilde devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Çarşı Mahallesi'nde komşusuna gitmek için evinden ayrılan Serpil Girgin'den bir daha haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmış, Girgin'in dün komşusu U.A'nın kaldığı evin bahçesinde çuval içinde cesedi bulunmuş, U.A. gözaltına alınmıştı.