Çivril'de Uyuşturucu Operasyonu

Denizli'nin Çivril ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu imalatı ve ticareti ile yasa dışı kenevir ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçede belirlenen adrese düzenlenen baskında 24 kök Hint keneviri ile 2 kilo 650 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.