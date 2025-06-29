Denizli'nin Çivril ilçesindeki mezarlıktaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Çıtak Mahallesi'nde bulunan mezarlıktaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alevleri mezarlık çevresindeki evlere ve tarım arazilerine sıçramadan kontrol altına aldı.
Yangında bazı mezarlar zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Çivril Mezarlığında Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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