Çizgili Sırtlan Hatay\'da Görüntülendi

HATAY'da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan çizgili sırtlan, fotokapanla görüntülendi.

2016 yılından bu yana çizgili sırtlanın yayılış durumu ve ekolojisini belirlemek için çeşitli çalışmalar yapan Hatay Tabiatı Koruma Derneği'nin ilk kez fotokapan kurduğu bölgede çizgili sırtlan görüntülendi. Fotokapanı kuran dernek üyesi Mustafa Kıran'ın elde ettiği görüntülerde, sırtlanın doğal yaşam alanında dolaştığı görüldü. Hatay Tabiatı Koruma Derneği yetkilileri, elde edilen kaydın bölgedeki biyolojik çeşitliliğin ortaya konulması açısından önemli olduğunu belirterek, yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.