Cizre 2020 Gençlik ve Spor Kulübü, Batman Mezopotamya Spor\'u mağlup ederek play-off müsabakalarına katılma hakkı kazandı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Cizre 2020 Gençlik ve Spor Kulübü, Batman Mezopotamya Spor'u 2-0 mağlup ederek, play-off müsabakaları oynama hakkı elde etti.

TFF Kadınlar 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Cizre 2020 Gençlik ve Spor Kulübü, deplasmanda Batman Mezopotamya Spor ile karşılaştı.

Ligin bitimine 2 hafta kala deplasmanda Batman Mezopotamya Spor'u 2-0 mağlup eden Cizre 2020 Gençlik ve Spor Kulübü, 2. Lige yükselme play-off müsabakalarında oynamaya hak kazandı.

Teknik direktör Mesut Kaymaz, elde edilen başarıdan dolayı futbolcuları kutladı.

Kaymaz, şöyle konuştu:

"Futbol erkek işidir diyen herkese sporcularım elde ettikleri bu başarı ile cevap verdi. Tüm maçlarda yüreklerini ortaya koyarak mücadele eden tüm sporcularımı tebrik ediyorum. Aynı başarıyı play-off müsabakalarında da göstermek için mücadele edeceğiz."