Cizre'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Cizre- İdil kara yolu üzerinde bulunan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı sınırları içerisinde anız yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
