Cizre\'de Aşçılık Kursu: Cizre Dolması Öğreniliyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde aşçılık kursuna katılan kursiyerlere yörenin tescilli yemeği Cizre dolmasının (Şımşıpe) yapımı öğretiliyor.

Cizre Yafes Aile Destek Merkezince ilçede açılan "aşçı yardımcısı" kursuna katılan kursiyerlere, önce yöreye has tescilli yemeklerin tanıtımı yapılıyor.

Kursta, teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimlerle birlikte, özelikle tescillenmiş yemeklerin yapımına yoğun ilgi gösteriliyor.

Bu yemeklerden biri de 2017 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen Cizre dolması (Şımşıpe) oldu.

Yafes Aile Destek Merkezi Koordinatörü Hayriye Gönül Yalazan, kadınların eğitim ve topluma kazandırılabilmesi faaliyetleri çerçevesinde her dönem farklı kurslar açtıklarını söyledi.

Kursta Şımşıpe yemeğinin yapıldığını belirten Yalazan, dolmanın kadınların vazgeçilmezi olduğunu kaydetti.

Nurhüda Pamukçu ise büyüklerinden öğrendikleri bu lezzeti gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini belirtti.