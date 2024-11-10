Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında törenle anıldı.
Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra Cizre Kaymakamlığı Konferans Salonunda düzenlenen anma programında, şiir okundu, çeşitli gösteriler sunuldu.
Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Programa, Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Arıkök, Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Elmalı, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, kamu kurumlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Cizre'de Atatürk Anıldı - Son Dakika
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