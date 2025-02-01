Cizre'de Bıçaklama: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncel

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kavgada bıçaklanan kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Dağkapı Mahallesi Kırmızı Medrese civarında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavga esnasında bıçaklanan Barış Nas, Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Nas, yapılan müdahaleye müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, kavgaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Nas'ın cesedi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesine götürüldü.