Cizre'de çobanın ölümüne sebep olan araçtan bazı hayvanlar da telef oldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu çoban yaşamını yitirdi, sürüdeki bazı hayvanlar telef oldu.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç dün gece Cizre- İdil Çevre Yolu'nda sürüsü ile yolun karşısına geçmeye çalışan çobana çarptı.
Kazada çoban K.D. (48) ağır yaralandı, sürüdeki bazı hayvanlar telef oldu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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