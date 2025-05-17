Şırnak'ın Cizre ilçesinde eli demir korkuluğa saplanan çocuk kurtarıldı.
Şah Mahallesi Veteriner Caddesi'nde oynayan 8 yaşındaki H.P'nin sağ eli demir korkuluğa saplandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, korkuluk demirini kesti.
H.P. elindeki demir parçasının çıkarılması için Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Cizre'de Çocuk Demir Korkuluğa Saplandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?