Cizre'de Çocuk Parkları Açıldı - Son Dakika
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Cizre'de Çocuk Parkları Açıldı

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Kaymakam Baycar, öğrencilerin isteği üzerine 25 okulda oyun parkları kurarak açılışlarını yaptı.

09.11.2024 16:57
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Öğrenciler istedi, kaymakam yerine getirdi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, okul ziyaretlerinde kendisinden çocuk parkı isteyen minik öğrenciler için 'Haydi çocuklar oyun zamanı' projesi kapsamında 25 okulda çocuk oyun parkları kurdu.

Cizre Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren Cizre Güzelleştirme Derneği ve Cizre Kalkınma Geliştirme ve Yardımlaşma Derneğinin hazırladığı İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün desteklediği 'Haydi çocuklar oyun zamanı' projesi kapsamında ilçe merkezi ve köylerde bulunan 25 okulda kurulan çocuk oyun parklarının açılışı Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ve Milli Eğitim Müdürü Şahan İke'nin katılımı ile gerçekleşti.

İlk olarak Konak Mahallesi, Konak Anaokulundaki parkın açılışını gerçekleştiren Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, Hacı Ahmet Ercan Anaokulu, Katran Köyü İlkokulu ve Çavuş Köyü İlkokulu'ndaki çocuk oyun parklarının da açılışını İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler ile birlikte gerçekleştirdi.

Okulları son ziyaretinde öğrencilerin kendisinden oyun parkı istediğini ifade eden Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, bugün de bu çocuk oyun parklarının açılışını gerçekleştireceklerini söyledi. İkisi merkez, ikisi köy okulu olmak üzere toplam 25 okula oyun parkı kazandırdıklarını belirten Kaymakam Baycar, "Cizre Kaymakamlığı Cizre Güzelleştirme Derneği ve Cizre Kalkınma Geliştirme ve Yardımlaşma Derneğinin hazırladığı İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün desteklediği 'Haydi çocuklar oyun zamanı' projesi kapsamında 25 okulumuza oyun parkı kazandırmış olduk. Çocuklarımızın bir gülümsemesi dünyalara değer. Çocukları mutlu görmek bizleri sevindiriyor ve verdiğimiz bütün çabaların neticesini mutlulukla, huzur ile görmüş oluyoruz. Çocuklarımıza hayırlı olsun" dedi.

Açılışlardan sonra çocukların oyun parklarına koşuşu ve oyun parklarında sevinç içerisinde eğlenip çevredekilere gülücükler saçması hem Kaymakam Baycar'a hem de programa katılan diğer davetlilere büyük bir mutluluk ve sevinç oluşturdu.

Kaynak: İHA

Güncel, Eğitim, Yaşam, Çocuk, Cizre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cizre'de Çocuk Parkları Açıldı - Son Dakika

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