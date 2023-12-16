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Cizre'de deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Cizre'de deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi

Cizre ilçesinde AFAD İl Müdürlüğü ve Cizre Kaymakamlığı koordinesinde, İl Sağlık Müdürlüğü ve Cizre İtfaiye Müdürlüğünün desteğiyle Hükümet Konağı bahçesinde yapılan tatbikatta, senaryo gereği yaşanan deprem ve ardından meydana gelen yangına ekipler müdahale etti. Tatbikatta, yangın söndürme, arama kurtarma çalışmaları, yaralılara müdahale ve tahliye çalışmaları gerçekleştirildi. AFAD İlçe Müdürü Abdulhamit Özgün, afetlere karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla tatbikatı düzenlendiklerini belirterek, 'Tatbikat ile insanlarımız bir afet durumunda daha bilinçli bir hale gelecektir. Amacımız yaşanabilecek bir afette riski en aza indirmektir. Bu vesile ile bu tatbikata destek veren ve emeği geçen tüm herkese teşekkür ederim.' dedi.

Cizre\'de deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi
16.12.2023 - 17:05,
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Cizre ilçesinde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Cizre ilçesinde AFAD İl Müdürlüğü ve Cizre Kaymakamlığı koordinesinde, İl Sağlık Müdürlüğü ve Cizre İtfaiye Müdürlüğünün desteğiyle Hükümet Konağı bahçesinde yapılan tatbikatta, senaryo gereği yaşanan deprem ve ardından meydana gelen yangına ekipler müdahale etti.

Tatbikatta, yangın söndürme, arama kurtarma çalışmaları, yaralılara müdahale ve tahliye çalışmaları gerçekleştirildi.

AFAD İlçe Müdürü Abdulhamit Özgün, afetlere karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla tatbikatı düzenlendiklerini belirterek, "Tatbikat ile insanlarımız bir afet durumunda daha bilinçli bir hale gelecektir. Amacımız yaşanabilecek bir afette riski en aza indirmektir. Bu vesile ile bu tatbikata destek veren ve emeği geçen tüm herkese teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA
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İl Sağlık Müdürlüğü, Cizre Kaymakamlığı, Cizre, AFAD, Son Dakika

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