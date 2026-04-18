Cizre\'de Hafızlık Merasimi ve İntihar Uyarısı

Şırnak'ın Cizre İlçe Müftülüğünce nisan ayı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
İlçe Müftülüğünde düzenlenen toplantı, İlçe Müftüsü Süleyman Baran başkanlığında yapıldı.
Baran, toplantıda, 7 Mayıs'ta gerçekleştirecekleri hafızlık merasiminde 350 hafızın icazet alacağını söyledi.
İntihar olaylarına değinen Baran, "Din görevlilerimiz, intiharın manevi zararlarını halka anlatmalı ve bu konuda sık sık vaaz vermelidir." dedi.
Toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.
