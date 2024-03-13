Cizre\'de kaçak kablo patlamaya neden oldu, yasal işlem başlatıldı

Cizre'de kaçak kablo patlamaya neden oldu
Yangına sebep olan hattı kullananlar hakkında yasal işlem başlatıldı
ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaçak kullanımdan kaynaklanan yeraltı kablo patlaması meydana geldi. Dicle Elektrik, kayıp-kaçak ekipleri ana hattan kaçak bir hat çekildiğini tespit etti. Yangına sebep olan hattı kullananlar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamada, bölgedeki yatırımların 30 milyar TL'ye ulaşırken, elektrik altyapısına zarar veren kaçak kullanımla mücadelesi ise aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji vizyonu ile hareket eden şirketin kayıp-kaçak ekiplerinin tespit ettiği yöntemler ise elektrik hırsızlığının boyutunu gözler önüne serdiği kaydedildi. Geçtiğimiz ay yine Şırnak'ta meydana gelen olayın bir benzeri, Cizre ilçesine bağlı Dağkapı Mahallesi'nde meydana geldiği hatırlatıldı. Yeraltı şebekesine ait kablolara entegre edilen, kaçak elektrik hattından kaynaklanan yangın, paniğe neden oldu. Kısa sürede elektrik sayaçlarının bulunduğu panoya sıçrayarak daha tehlikeli bir hale gelen yangın, yakın çevredeki evleri de tehdit edince itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.
Kesici aletlerle zarar verildiği ortaya çıktı
İhbar üzerine olayın yaşandığı bölgeye intikal eden Dicle Elektrik saha ekipleri, güvenlik amacıyla bölgenin elektriğini kesti. Ardından, yangına sebep olan yeraltı elektrik hattında yaptıkları incelemede, kaçak bağlantılar yapıldığını tespit etti. Yanan elektrik panosunun bulunduğu alanda gerçekleştirilen kazıda ise yeraltı elektrik kablosuna kesici aletlerle zarar verildiği ve bu şekilde yakındaki bazı konutlara kaçak elektrik hattı çekildiği ortaya çıktı.
Olayın tespiti ve gerekli onarımların yapılmasının ardından bölgedeki kazı çalışmaları tamamlandı ve yeraltı kabloları tekrar örtüldü. Yangın nedeniyle zarar gören elektrik panosu ve içerisindeki sayaçlar da kullanılamaz hale geldi. Panoların ve sayaçların değiştirilmesine yönelik çalışmalar başlatılırken, mahallenin elektrik ihtiyacının kesintisiz devam edebilmesi için alternatif hatlar devreye alındı.
Dicle Elektrik yetkilileri "Bu kısa zaman içinde karşılaştığımız ikinci vaka. Bölgenin kesintisiz enerji tedarikini tehdit eden bu tür kaçak çalışmalar aynı zamanda milli servetin de kayıt dışı olarak harcanmasına neden oluyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK regülasyonları çerçevesinde kamu hizmeti sağlayan bir şirket olduğumuzu sıkça dile getiriyoruz. Bunun gereği olarak kamu kaynaklarının korunması adına bölgede elektrik hırsızlığına müsaade etmeyeceğiz. Etkin mücadelemize devam edeceğiz" dedi.
13 abone için yasal işlem başlatıldı
Olayın yaşandığı bölgede yeraltı kaçak kablo tespit cihazı ile inceleme yapan Dicle Elektrik ekibi, yakındaki 13 abonenin yeraltı kablosundan kaçak bağlantı yapmak suretiyle kayıt dışı elektrik kullandığını tespit etti. Ekipler, şebekeye ciddi biçimde zarar veren kaçak bağlantıları iptal ederken kaçak elektrik kullandığı belirlenen aboneler hakkında ise yasal işlem başlatıldı.
Öte yandan, geçtiğimiz ay Cizre'nin Şah Mahallesi'nde yine yeraltı kablosundan kaçak elektrik bağlantısı yapılması yüzünden yangın çıkmıştı.
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