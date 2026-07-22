Cizre\'de Kaza: Ali Yabansu Ağır Yaralı

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesindeki kazada ağır yaralanan Ali Yabansu (56), ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Şırnak'ın Cizre ilçesi Çığır mevkisinde meydana geldi. Ahmet T.'nin (43) kullandığı 34 AJ 7190 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Sürücü Ahmet T. ile otomobildeki Ali Yabansu ve Müslüm K. (51) yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Yabansu, durumunun ağır olması nedeniyle Cizre'den kaldırılan ambulans helikopterle Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının tedavisine Şanlıurfa'da devam edileceği bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.