Cizre\'de Kur\'an\'a Geçiş Programı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde çocuklar için "Kur'an-ı Kerim'e Geçiş Programı" yapıldı.

Cizre Müftülüğüne bağlı Nuh'un Gemisi 4-6 yaş Kur'an Kursu'nda eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için Cizre Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda "Kur'an-ı Kerim'e Geçiş Programı" düzenlendi.

Burada konuşan Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, çocukların Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesinin çok değerli olduğunu belirtti.

Baycar, "Şu an Cizre'de, 4-6 yaş 37 Kur'an kursumuz var. Hedefimiz bu sayıyı kısa sürede 50'ye çıkarmaktır. Neslimizin Kur'an ahlakı ile yetiştiğini görmek bizleri mutlu ediyor." dedi.

İlçe Müftüsü Süleyman Baran da öğrencilerin kurslarda İslam'ın temel öğretilerini ve Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrendiklerini belirterek, "Bizim ebeveynler olarak evlerimizde veremediğimiz birçok şeyi, çocuklarımız okul ortamında uzman hocalarımızdan alıyor. Burada atılan temeller, evlatlarımızın yaşamları boyunca onlara rehberlik edecek." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrencilere Kur'an-ı Kerim, takke, başörtüsü ve çeşitli hediyeler verildi.