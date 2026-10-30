Cizre\'de Meteoroloji uyarısının ardından sağanak cadde ve sokakları suyla doldurdu

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından etkisini gösteren ve kısa sürede şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri, biriken suların tahliyesi için çalışmalara başladı.