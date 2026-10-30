Cizre\'de Meteoroloji uyarısının ardından sağanak cadde ve sokakları suyla doldurdu

Cizre'de Meteoroloji uyarısının ardından sağanak cadde ve sokakları suyla doldurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cizre'de öğle saatlerinde başlayan ve Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü uyarısının ardından etkisini artıran sağanak, bazı cadde ve sokakları suyla doldurdu. Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken belediye ekipleri biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı.
ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından etkisini gösteren ve kısa sürede şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri, biriken suların tahliyesi için çalışmalara başladı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?