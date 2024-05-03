Şırnak'ta öğrenci servisi ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 13 öğrenci yaralandı - Son Dakika
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Şırnak'ta öğrenci servisi ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 13 öğrenci yaralandı

Şırnak\'ta öğrenci servisi ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 13 öğrenci yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, öğrenci servisi ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada, sürücü ve 13 öğrenci yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

03.05.2024 13:59  Güncelleme: 14:00
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğrenci servisi ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 13'ü öğrenci 14 kişi yaralandı.

Sinan S. idaresindeki 73 M 104 plakalı öğrenci servisi, Cizre Şırnak kara yolu kavşağı Birinci Köprü mevkisinde Halil Z. yönetimindeki 21 ADK 056 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

Kazada, sürücü Sinan S. ile 13 öğrenci yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Cizre Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vali Cevdet Atay, beraberinde Cizre Kaymakamı Nazlı Demir ve İl Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın ile yaralıları hastanede ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Şırnak'ta öğrenci servisi ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 13 öğrenci yaralandı - Son Dakika
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