Cizre'de Okul Temizliği Projesi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde denetimli serbestlik yükümlüleri okullarda temizlik yaptı.
Cizre Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce "Cizre Denetimli Serbestlik Okulları Temizliyor, Geleceğimize Işık Tutuyor Projesi" hayata geçirildi.
Denetimli serbestlik yükümlüleri, proje kapsamında, Artuklu, İsmail Ebul-İz İmam Hatip ve İsmail Ebul-İz ortaokullarının temizlik çalışmasında görev aldı.
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