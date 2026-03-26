Cizre'de Tanker Yangını Kontrol Altında

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde seyir halindeki ham petrol yüklü tankerin şoför kabininde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Nusaybin-Cizre uluslararası İpekyolu'nun Katran Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Cizre'den Nusaybin yönüne giden, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen ham petrol yüklü tankerin şoför kabininde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip kendini dışarı attı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Tankerdeki ham petrolün alev almaması olası bir faciayı önledi. Yangın nedeniyle uluslararası İpekyolu'nun Cizre-Nusaybin istikameti bir süre ulaşıma kapatıldı. Söndürme çalışmalarının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Yangında tankerin şoför kabini kullanılamaz hale gelirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber- Kamera: Ahmet AKKUŞ/ ŞIRNAK,