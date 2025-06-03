Cizre'de Taşlı Sopalı Kavga: 3 Yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kale Mahallesi Orhan Doğan Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, tarafları biber gazı kullanarak dağıttı.

Yaralılar, ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki grubun bazı fertleri kavgayı hastane önünde de sürdürdü. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek ayırdı.

Bu arada hastanenin camları kavga esnasında zarar gördü.