Cizre'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Cizre'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Cizre\'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
03.07.2026 11:27
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Cizre'de bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mehmet Taha Eraslan (35) yönetimindeki 34 DVM 070 plakalı otomobil, Cizre-Nusaybin D-400 kara yolu Katran köyü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Zülfü Dardağan (37) ve Murat Gencer (46), ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Gencer, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cizre'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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