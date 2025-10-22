Cizre'de Usulsüz Rapor Skandalı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde usulsüz sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla 3 hastane çalışanı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Cizre Devlet Hastanesinde usulsüz sağlık raporu düzenlendiği ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, bazı kişilere farklı isimler üzerinden "engelli raporu" düzenlenerek Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) "engelli aylığı" adı altında haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.

Kamera kayıtları ve banka hesap hareketlerini inceleyen ekipler, usulsüz rapor düzenledikleri belirlenen 3 hastane çalışanını gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.