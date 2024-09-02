Cizre\'de Yeni Adli Yıl Töreni Düzenlendi

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Cizre ilçesinde yeni adli yıl dolayısıyla tören düzenlendi.

Cizre Adalet Sarayı'nda yapılan törene, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Güçlükonak Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakut, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban, Silopi Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Ensar Bulutoğlu, Cizre Adalet Komisyonu Başkanı Veli Gürsoy, ilçe protokolü, hakim ve savcılar, avukatlar ile adliye personeli katıldı.

Törenin ardından Cumhuriyet Başsavcısı Çoban ve Adalet Komisyonu Başkanı Gürsoy tebrikleri kabul etti.