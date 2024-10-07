Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir evin bahçesine yorgun mermi düştü.
Kale Mahallesi'nde ikamet eden M.C'nin evinin bahçesinde bulunan su hortumuna mermi isabet etti.
M.C, olayda can kaybı ve yaralanma olmamasının sevindirici olduğunu ifade ederek, bu tür olayların yaşanmaması için dikkatli olunmasını istedi.
Son Dakika › Güncel › Cizre'de Yorgun Mermi Olayı - Son Dakika
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