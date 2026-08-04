Cizre İlçe Müftüsü Görevine Başladı
Muhammed Özdemir, Cizre İlçe Müftülüğü görevine Tunceli'den atandı ve çalışmalarına başladı.
Cizre İlçe Müftülüğüne atanan Muhammed Özdemir görevine başladı.
İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, Tunceli İl Müftü Vekilliğinden Cizre İlçe Müftülüğüne atanan Özdemir'in görevine başladığı bildirildi.
Açıklamada, Özdemir'in ilçedeki din hizmetleri, din eğitimi ve dini rehberlik faaliyetlerini yürütmek üzere çalışmalarına başladığı belirtildi.
Kaynak: AA
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