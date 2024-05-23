Cizre Özel Eğitim Uygulama Okulu Öğrencileri Şırnak Havalimanını Gezdi - Son Dakika
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Cizre Özel Eğitim Uygulama Okulu Öğrencileri Şırnak Havalimanını Gezdi

Cizre Özel Eğitim Uygulama Okulu Öğrencileri Şırnak Havalimanını Gezdi

Cizre Otizm Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, özel öğrenciler Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanını gezdi. Öğrenciler, hava trafik kontrol kulesi, ARFF ve terminal hizmetleri birimini gezdikten sonra uçağın iniş ve kalkışını izledi. Ayrıca, Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığını ziyaret ederek askeri personellerin silah ve teçhizatlarını inceleme fırsatı buldu.

23.05.2024 14:55
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Cizre ilçesinde Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanını gezdi.

Cizre Otizm Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin sosyal ve kültürel etkinlik becerilerinin gelişmesi amacıyla özel öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında özel öğrenciler, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanını gezdi.

İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel ve Havalimanı Müdürü Şükrü Benek tarafından karşılanan özel gereksinimli çocuklar ve öğretmenleri, Hava Trafik kontrol Kulesi, ARFF ve terminal hizmetleri birimini gezdikten sonra uçağın iniş ve kalkışını izlediler.

Öğrenciler, havalimanında Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığını da ziyaret ederek askeri personellerin refakatinde silah ve teçhizatları da yakından görme ve inceleme fırsatı buldu.

Dernek Başkanı Ramazan Kızılgül, "Amacımız özel çocuklarımızın sosyal ve kültürel etkinlik becerilerini geliştirmek ve bu konuda toplumu da bilinçlendirerek toplumun bu çocukları kazanmasını sağlamaktır. Tüm yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cizre Özel Eğitim Uygulama Okulu Öğrencileri Şırnak Havalimanını Gezdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cizre Özel Eğitim Uygulama Okulu Öğrencileri Şırnak Havalimanını Gezdi - Son Dakika
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