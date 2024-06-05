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Cizreli kadınlar el emeği ürünlerini Dicle Nehri kenarında sergiledi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" programı yıl sonu sergisi büyük bir ilgi gördü.

Cizre'de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu yılsonu sergisinde kursiyerler el emeği, göz nuru el işi çalışmalarını sergiledi. Hayat Boyu Öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla Cizre'de Dicle Nehri kenarında bulunan parkta düzenlenen sergisinin açılışını Kaymakam Nazlı Demir, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Elmalı, İlçe jandarma Komutanı Kazim Sezgin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke gerçekleştirdi.

Serginin açılışını yaptıktan sonra davetlilerle birlikte stantları gezen Kaymakam Demir, öğretmekten ve üretmekten vazgeçmeyen kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerini yakından inceleyip, hem kursiyerlerden hem de usta öğreticilerden bilgi aldı. Büyük emeklerle ürünlerin ortaya çıktığı sergi, davetlilerden de büyük ilgi gördü.

Hayat boyu öğrenme etkinlikleri kapsamında bu sene ilçenin sembollerinden biri olan İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsü manzarasında güzel bir sergi gerçekleştireceklerini ifade eden Kaymakamı Demir, "Hanımlarımız her türlü imkanı değerlendiriyorlar yeter ki imkan olsun ortam sağlansın. Bizler de elimizden geldiğince halk eğitim merkezi bünyesinde açtığımız kurslarımızla hanımlarımıza destek olmaya onların işini kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bu anlamda Aile Destek Merkezlerimiz (ADEM), kadın kültür merkezlerimiz açıkçası bulabildiğimiz her imkan ve ortamı onlar için değerlendirmeye, kullanmaya çalışıyoruz." dedi.

Demir, "Cizre genç nüfusu yüksek olan bir ilçe özellikle hanımlarımızın sosyalleşmeye, mesleki beceri elde etmeye ihtiyacı var. Bu anlamda bizler onların mesleki becerilerini geliştirmeye çalışıyoruz, aynı zamanda da sosyalleşmelerine imkan ve ortam sağlıyoruz. Sadece gittikleri kurs alanında değil pek çok alanda gerek ilçe sağlık müdürlüğümüz gerek sosyal hizmetler merkezimiz, gerek müftülüğümüze bağlı hocalarımız üzerinden de kişisel gelişim seminerleri de düzenlenerek bunların kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz." diye konuştu.

EYaptıkları ürünleri sergilemenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Usta Öğretici Hediye Demir, "Halı dokuma öğretmenliği yapıyorum. Kadınlara fırsat verildiğinde çok güzel şeyler başarıyorlar ve çok güzel şeyler yapıyorlar. Cizre'nin genel kültürünü yansıtan objeleri halıya dokuyoruz. Mem U Zin, Ejderler, Ulu Cami, Kırmızı Medrese, Bayrak ve akla gelecek her türlü şeyi biz halıya dokuyup ürünlerimizi sergiliyoruz" diye konuştu.

Cizre Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde 25 yıldan bu yana öğretmen olarak görev yapan Mükrüme Bulut ise, her sene olduğu gibi bu sene de böyle bir sergi yaptıklarını söyledi. Bulut, "Bütün ürünlerimiz kursiyerlerimizin yapmış olduğu el emeği göz nuru ürünlerdir. Biz, her sene emeğimizin karşılığını sergilediğimizde gurur duyuyoruz. Bu anlamda da halktan sergimize ilgi göstermelerini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Sergi, iki gün boyunca gece saat 22.00'ye kadara halka açık olacak.