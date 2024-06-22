ÇKP Heyeti Pakistan'ı Ziyaret Etti

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İSLAMABAD, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Uluslararası Departmanı Başkanı Liu Jianchao, 20-22 Haziran tarihlerinde Pakistan'ı ziyaret eden ÇKP heyetine liderlik etti.

Liu, ziyaret sırasında Pakistan Müslüman Ligi-Navaz Partisi (PML-N) Başkanı ve Başbakan Şahbaz Şerif, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar, Genelkurmay Başkanı Asım Münir ve Pakistan'ın tüm sosyal kesimlerinden insanlarla bir araya geldi.

Liu ayrıca Çin-Pakistan Siyasi Partiler Forumu ve 3. Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) Siyasi Partiler Ortak İstişare Mekanizması toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Taraflar, Çin ve Pakistan'ın her koşulda geçerli stratejik işbirliği ortakları olduğu ve dostluklarının sarsılmazlığı hususunda mutabık kaldı.

Taraflar, iki ülke liderinin vardığı yeni önemli uzlaşıyı hayata geçirme, partiler arası etkileşimleri güçlendirme, yönetişim deneyimi konusunda etkileşimi ve karşılıklı öğrenmeyi derinleştirme, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun yüksek kaliteli ortaklaşa inşasını teşvik etme ve yeni dönemde ortak geleceğe sahip daha da yakın bir Çin-Pakistan topluluğu inşasını destekleme konusunda uzlaştı.