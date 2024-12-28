ÇKS Başvuruları 31 Aralık'a Kadar! - Son Dakika
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ÇKS Başvuruları 31 Aralık'a Kadar!

Üreticiler, tarımsal desteklerden yararlanmak için 2025 ÇKS başvurularını 31 Aralık'a kadar yapmalı.

28.12.2024 12:50
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Tarımsal desteklerden yararlanmak isteyen üreticilerin, 2025 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularını 31 Aralık'a kadar tamamlaması gerekiyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ÇKS, tarım politikalarının oluşturulması için çiftçilere ait tarımsal faaliyetlerin kayıt altına alınması amacıyla kuruldu.

Bitkisel üretim yapan ve bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen tarımsal desteklerden yararlanmak isteyen üreticilerin ÇKS başvurusunda bulunması önem taşıyor.

Üreticiler, ÇKS başvurularını arazilerinin bulunduğu yerdeki Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerine giderek veya e-Devlet Kapısı üzerinden yapabiliyor. e-Devlet Kapısı'nda başvuru imkanından, geçmiş yıllarda ÇKS'ye kaydı olan ve arazi bilgilerinde değişiklik yapmayan üreticiler yararlanabiliyor.

Gelecek üretim yılına ilişkin ÇKS başvuruları 31 Aralık günü mesai bitimine kadar devam edecek.???????

Bu günden sonra edinilen veya kiralanan tarım arazileri için başvurular 30 Haziran 2025'e kadar alınacak. Bu tarihten sonra ÇKS'ye yeni çiftçi veya arazi kaydı yapılmayacak. Ancak çiftçiler ÇKS'ye kayıtlı tarım arazilerindeki üretim bilgilerinin güncellenme başvurularını ise 15 Mart-15 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirebilecek.

Bakanlık verilerine göre, ÇKS'ye 2001'de 2,1 milyon, 2023'te 2,2 milyon ve 2024'te 2,3 milyon çiftçi kayıt oldu. ÇKS'ye kayıtlı ekilen alanlar da 121 milyon dekardan 165 milyon dekara çıktı.

TARIMCEBİMDE imkanı

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığının dijital dönüşüm hamleleri kapsamında uygulamaya aldığı "TARIMCEBİMDE" mobil uygulaması da üreticilerin iş ve işlemlerini kolaylaştırıyor.

Bu kapsamda üreticiler uygulamaya girerek, "e-Devlet Hizmetleri" sekmesinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Söz konusu uygulama, ürün bildirimi ve desteklemeleri başta olmak üzere çeşitli konularda çiftçilere kolaylık sağlıyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, E-Devlet, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

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