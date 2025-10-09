Clinton'dan Maduro Uyarısı: Askeri Harekât İhtimali - Son Dakika
Clinton'dan Maduro Uyarısı: Askeri Harekât İhtimali

09.10.2025 04:16
Hillary Clinton, Trump yönetiminin Maduro'ya karşı askeri harekât hazırlığında olduğunu iddia etti.

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, New York'ta Dış İlişkiler Konseyi'nin (CFR) düzenlediği panelde, dinleyicilerin sorularını cevaplandırdı. Trump yönetiminin, Karayipler bölgesinde uyuşturucuyla mücadeleyi gerekçe göstererek askeri hareketliliğini artırmasına yönelik soruyu yanıtlayan Clinton, "Bence Maduro'ya karşı bir tür askeri harekat için zemin hazırlıyorlar" dedi.

Clinton, ABD'nin söz konusu bölgede saldırı düzenlediği teknelerin, "balıkçı teknesi veya uyuşturucu teknesi" olup olmadığının bilinmediğini söyleyerek, "Onlar da (Trump yönetimi) bilmiyor, değerlendirmem bu yönde, çünkü bir fikirleri olsaydı en azından bu bilgiyi paylaşırlardı" diye konuştu.

"SAVUNMA BAKANLIĞI HİÇBİR BİLGİLENDİRMEDE BULUNMADI"

ABD Savunma Bakanlığının, bu teknelere yaptığı saldırının detaylarıyla ilgili "hiçbir bilgilendirmede bulunmadığını" belirten Clinton, bu durumu, ABD Kongresindeki çoğunluğun "görmezden gelmeye kararlı olduğu ciddi bir sorun" olarak tanımladı.

Hillary Clinton, "Okuduklarıma göre (teknelerin) en büyüğü 12 yolcu taşıyor. Bölgede büyük deniz kuvvetiniz var. Ayrıca Sahil Güvenlik'i arayıp tekneyi durdurabilir ve içinde ne olduğunu öğrenebilirsiniz. Yani, yapmanız gereken şey bu." şeklinde konuştu.

KADDAFİ SONRASI LİBYA VE SOMALİ ÖRNEKLERİNİ VERDİ

Clinton, ABD'nin asıl niyetinin uyuşturucuyu engellemek değil, Maduro yönetimiyle "yüzleşmek" ve Maduro'yu "iktidardan vazgeçmeye zorlamak" olduğunu savundu. Maduro'nun dışarıdan müdahaleyle devrilmesi durumunda Venezuela'nın Kaddafi sonrası Libya'ya benzeyebileceği uyarısında bulunan Clinton, şöyle devam etti: "(Venezuela'da) askeri güçler, milis güçleri ve uyuşturucu kartelleri var. Yani bir tür dış politika hedefimiz olacaksa, Maduro'dan kurtulmak istiyorsak, sırada ne var ve bunun sorumluluğunu kim üstlenecek? Güney Amerika kıyılarında dev bir Somali mi olacak?"

Clinton, ABD'ye uyuşturucunun Venezuela'dan değil, Çin'den Meksika'ya taşındığını vurgulayarak, "Yani, akılda daha büyük bir hedef olduğunu biliyorum ve bunun üzerinde yeterince düşünülmediğini zannediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

