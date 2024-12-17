CNN, Esed Rejimi'nin Eski İstihbaratçısını Açıkladı

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ABD merkezli yayın kuruluşu CNN, Suriye'nin başkenti Şam'daki bir hapishanede kilitli bir hücrede denk gelinmiş tutsak gibi gösterilen kişinin, çöken Beşşar Esed rejiminin eski istihbaratçılarından biri olduğunu kabul etti.

CNN, 12 Aralık'ta yayınladığı görüntülerde Şam'daki bir hapishanenin hücresinde aniden fark edilip ortaya çıkarılan ve rejim tarafından tutsak edilmiş gibi gösterilen kişinin eski bir rejim yetkilisi olduğu yönündeki iddialar üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada, tutsak gibi gösterilen kişinin çöken rejimin istihbarat yetkilisi olarak çalıştığı dönemde bir devlet dairesinde üniformalı çekilmiş fotoğrafının yerel sakinler tarafından elde edildiği belirtildi.

Fotoğraftaki kişi ile hapishanenin hücresinden çıkan kişinin yüzlerinin tanımlama sisteminde yüzde 99'dan fazla eşleşme sağladığı kaydedilen açıklamada, Humuslu Adel Gharbal olarak tanıtılan kişinin eski bir istihbarat görevlisi olduğu kabul edildi.

Böylece 3 aydır hapishanede tutulduğu ve öncesinde de 2 farklı hapishanede kaldığı iddia edilen kişinin, rejiminin Hava İstihbarat Direktörlüğü'nde görev yapan Selame Mohammad Selame olduğu doğrulandı.

Açıklamada ayrıca, bölgede yaşayan çok sayıda kişinin de hücreden çıkan kişinin Ebu Hamza olarak da bilinen Selame olduğunu teyit ettiği kaydedildi.

Selame'nin kentteki Hava İstihbarat Direktörlüğüne ait kontrol noktalarını yönettiği doğrulanan açıklamada, bölgede çok kötü üne sahip olduğu, taciz ve şantajlarıyla bilindiği belirtildi.

Öte yandan çöken Esed rejiminin eski bir istihbarat yetkili olduğu ortaya çıkan Selame'nin hücreye nasıl girdiği ve şu anda nerede olduğu bilinmiyor.

CNN görüntülerin mizansen olduğu yönünde eleştiriler almıştı

CNN, 12 Aralık'ta, "CNN, Suriyeli mahkumun Esed rejiminin zorla alıkoyduğu yerden serbest bırakılma anına tanıklık etti" başlıklı haber yayımlamıştı.

Haberin videosunda, CNN muhabiri Clarissa Ward ve yanında bulunan silahlı kişinin, Şam'daki bir hapishaneyi çekerken kilitli bir hücrede tesadüfen bir mahkuma denk geldiği görülmüştü. Bu kişinin, Humuslu Adel Gharbal adında bir erkek olduğu aktarılmıştı.

Videoda, Gharbal battaniye altında bulunuyor ve üç ay önce tutuklandığını söylüyordu. Gharbal, Esed rejiminin devrilmesinden kısa bir süre önce bu hapishaneye nakledildiğini iddia ediyordu.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından haberin gerçekliği tartışma konusu olmuştu. Görüntüleri izleyen pek çok kişi olayın mizansen olduğu yönünde paylaşımlar yapmıştı.