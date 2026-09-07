CNR verileriyle İtalya'da 2026 yazı 1950'den beri en sıcak mevsim oldu - Son Dakika
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CNR verileriyle İtalya'da 2026 yazı 1950'den beri en sıcak mevsim oldu

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İtalya Ulusal Araştırmalar Konseyi (CNR), 2026 yazının ülkede 1950'den bu yana en sıcak yaz olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı. Ülke genelinde ortalama sıcaklık 24,3 dereceye ulaştı ve ağustos ayında yaşanan 25,6 derecelik ortalamayla 2003 rekorunu geride bıraktı.

İtalya'da bu yılki yaz mevsiminin, 1950'den bu yana en sıcak yaz olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

İtalya Ulusal Araştırmalar Konseyi'nden (CNR) bugün yapılan yazılı açıklamada, 2026 yazının, 1950'den beri ülke genelinde "en sıcak yaz" olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CNR Biyoekonomi Enstitüsü araştırmacısı Lorenzo Arcidiaco, 2026 yazında ülke genelinde yerden iki metre yükseklikteki ortalama sıcaklığın 24,3 derece olduğunu; buna karşılık 2003 yazında yine ülke genelinde ve yerden iki metre yükseklikteki ortalama sıcaklığın 23,6 derece olarak kaydedildiğini ifade etti.

CNR'in verilerine göre, Ocak- Ağustos 2026 döneminde sıcaklıkların bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla her ay artış gösterirken ve en büyük sapma ağustos ayında yaşandı. Ağustos 2026'da kaydedilen 25,6 santigrat derecelik ulusal ortalama sıcaklık, 1951-1980 ortalaması olan 20,4 santigrat dereceden 5,2 derece, 1991-2020 ortalaması olan 22,1 santigrat dereceden ise 3,5 derece daha yüksek olarak gerçekleşti.

İtalyan basınında çıkan haberlerde de ülkede, bu yıl yaz mevsiminin başından sonuna kadar 6 farklı aşırı sıcak hava dalgasının ülkenin güneyinden kuzeyine haftalarca etkisini gösterdiğine dikkat çekilerek, 2026 yazının, 2003'teki rekor olarak tanımlanan hava sıcaklıklarını geride bıraktığı vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CNR verileriyle İtalya'da 2026 yazı 1950'den beri en sıcak mevsim oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: CNR verileriyle İtalya'da 2026 yazı 1950'den beri en sıcak mevsim oldu - Son Dakika
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